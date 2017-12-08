Сотрудники ГИМС провели замеры толщины льда на озере Глубокое

08 Декабря 2017 года, 19:00

МУРМАНСК/ 8 декабря/ БИ-ПОРТ – Сотрудники Центра ГИМС МЧС России по Мурманской области совместно с представителями регионального отделения ВОСВОД провели замеры толщины льда на озере Глубокое.

«Сейчас толщина ледового покрытия на озере Глубокое составляет 18-20 сантиметров, – рассказал государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы Центра ГИМС МЧС Ярослав Комарницкий. – Однако лед безопасен только для нахождения на нем в одиночку. Риски еще сохраняются. В настоящее время на водных объектах области ледового покрова, пригодного для выхода на него, не наблюдается».

Государственная инспекция по маломерным судам МЧС обращает внимание любителей зимней рыбалки на необходимость соблюдения меры предосторожности на водоемах в период резкого повышения температуры воздуха. Необходимо усилить контроль за детьми и провести с ними беседы об опасности выхода лед.