Tele2 предлагает мурманчанам сделать интересные фото с высоты

08 Декабря 2017 года, 16:52

МУРМАНСК/ 8 декабря – Tele2 совместно с информационным агентством «Би-порт» запускает конкурс «С Tele2 на высоте» в рамках акции «День пассажира». Для участия нужно разместить в социальных сетях интересные фотографии из салона самолета. Лучшие кадры оператор отметит призами.

Участникам конкурса необходимо в срок до 17 декабря разместить в своих аккаунтах в социальных сетях («ВКонтакте», Facebook или Instagram) фотографии из салона самолета с хештегом #сTele2навысоте. 18 декабря будут определены два победителя, которые получат подарки от Tele2.

Первым победителем станет автор лучшего снимка, который выберет жюри, состоящее из представителей Tele2 и «Би-порта». Вторым победителем станет автор кадра, который наберет больше всех «лайков» от подписчиков.

Напомним, Tele2 поддержала акцию для пассажиров «Здесь начинается путешествие» 8 декабря. В этот день пассажиры заполярной воздушной гавани стали участниками фотосессии и получили подарки от авиакомпаний.