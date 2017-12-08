Скончался Леонид Броневой. Ему было 88 лет

09 Декабря 2017 года, 11:10

МОСКВА/ 9 декабря/ БИ-ПОРТ – Народный артис ССР Леонид Броневой скончался на 89 году жизни в Москве. Об этом сообщил директор московского театра «Ленком» Марк Варшавер. «Сегодня в 07:30 скончался народный артист СССР Леонид Сергеевич Броневой», — приводит его слова РИА Новости.

Леонид Броневой известен зрителям по множеству ролей в театре и кино. Среди наиболее известных – «Семнадцать мгновений весны», «Покровские ворота», «Тот самый Мюнхгаузен».

Прощание с народным артистом состоится 11 декабря в 11:00 в Большом зале театра «Ленком». В театре сообщили, что пока неизвестно, где будет похоронен Леонид Броневой, однако «театр просит о месте на Новодевичьем кладбище».

Фото - РИА Новости.