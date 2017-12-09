Андрей Малахов лично открыл памятник Пушкину в Апатитах

АПАТИТЫ/ 9 декабря/ БИ-ПОРТ – Известный телеведущий Андрей Малахов принял участие в торжественной церемонии открытия памятника русскому поэтому Александру Пушкину в родных Апатитах. Накануне днём известный апатитчанин прибыл на родину прямым рейсом из Москвы.
Мероприятие состоялось в сквере, расположенном на одноимённой улице. Власти Апатитов выразили уверенность, что это сквер станет популярным среди жителей и гостей города.
Памятник Александру Пушкину создал известный скульптор Зураб Церетели, а подарил родному городу Андрей Малахов. Монумент высотой почти в три метра был установлен в Апатитах в середине ноября.