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Главная » НОВОСТИ » FaceBook подсчитал поздравительные сообщения северян
 
 
 
 
09 Декабря 2017 года, 15:46

FaceBook подсчитал поздравительные сообщения северян


МУРМАНСК/ 9 декабря/ БИ-ПОРТ – В популярной социальной сети FaceBook начал появляться предновогодний антураж. Одним из традиционным для пользователя в Фейсбуке является создание видеоитогов года, когда на весёлую и незатейливую музыку накалывается видеоряд, созданный из фотографий текущего года. При этом пользователю предлагается сделать выбор тех фото и тех постов, которые, по его мнение, наиболее ярко передают прошедший год.

Разработчики также подсчитали, сколько раз жители Мурманска поздравляли друг друга с какими-либо событиями. Так, согласно подсчёту, за неполные 12 месяцев мурманчане более восьми тысяч раз сказали друг другу «Поздравляю».

Напоминаем, что «Би-порт» также имеет собственную страницу в FaceBook – читать наши новости нужно там, где вам удобно.

 

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