Новый мурманский порт заработает в полную силу через три года

09 Декабря 2017 года, 16:35

МУРМАНСК/ 9 декабря/ БИ-ПОРТ – Министр транспорта России Максим Соколов пообещал наверстать сроки открытия нового порта в Мурманске. «К 2020 году новый Мурманский порт заработает в полную силу и раскроет транзитный экспортный потенциал страны», – заявил глава ведомства, говоря о периодической нехватке финансирования реализуемых проектов.

По его словам, в программе реализации строительства Мурманского транспортного узла пройдена треть пути – к новым портовым районам на западном берегу Кольского залива подведена железнодорожная ветка. «Но в силу бюджетных ограничений вынуждены были притормозить. За счет новых инструментов финансирования, предложенных президентом, мы постараемся наверстать сроки строительства порта», – пояснил Максим Соколов.

Ранее Соколов заявил, что недофинансирование проекта составляет около 23 млрд рублей. В сентябре президент Владимир Путин дал поручение правительству в кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» в установленные сроки, уточнив финансово-экономическую модель проекта.