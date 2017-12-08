800-тысячный мурманский пассажир достался «Нордавиа»

09 Декабря 2017 года, 17:35

МУРМАНСК/ 9 декабря/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа» приняла участие в празднике для пассажиров «Здесь начинается путешествие», который состоялся накануне в воздушной гавани заполярной столицы. Также во время праздника состоялась торжественная церемония чествования 800-тысячного пассажира аэропорта «Мурмаши». Им стала мурманчанка Наталья Чернова, которая отправилась на борту самолета «Нордавиа» в Москву.

Юбилейного пассажира приветствовал региональный представитель «Нордавиа» в Северо-Западном регионе Павел Савоськин. Он вручил Наталье Черновой премиальный сертификат на бесплатный перелет рейсом «Нордавиа» до Москвы и обратно. А от партнеров по авиационному альянсу – авиакомпании Red Wings – сертификат на бесплатный перелет из Москвы в Сочи или Симферополь (на выбор его обладателя). «Мурманск – один из ключевых в стратегии «Нордавиа». Наша маршрутная сеть остается сфокусированной на северо-запад России и наше присутствие в этом регионе будет возрастать», – рассказал Павле Савоськин.

Фото - пресс-служба «Нордавиа»