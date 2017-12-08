85-летию Мурманского тарного комбината посвящена выставка в краеведческом музее

10 Декабря 2017 года, 09:14

МУРМАНСК/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманском областном краеведческом музее 11 декабряначнет работу мини-выставка «85 лет Мурманскому тарному комбинату». На выставке будут представлены фотографии, документы и продукция комбината.

В 2017 году исполнилось 85 лет одному из крупнейших предприятий Мурманской области – ОАО «Мурманский тарный комбинат». Предприятие было основано в 1932 году для того, чтобы обеспечить деревянной тарой рыбную промышленность. На территории рыбного порта был построен бондарный завод, на котором производились бочки с деревянными, а позже металлическим ободками. В 1958 году было закончено строительство жестяно-баночной фабрики и был начат выпуск банок из жести и алюминия для консервов, пресервов, а также сувенирной продукции.

В 1975 году был запущен второй участок жестяно-баночной фабрики, началось массовое производство сувенирных банок из жести для кондитерских изделий, чая и кофе, ликёроводочной и парфюмерной продукции, праздничной упаковки для новогодних подарков.

В настоящее время ОАО «Мурманский тарный комбинат» – крупнейший на Северо-Западе России производитель упаковки из пищевой жести и гофрокартона, занимает лидирующие позиции на российском рынке упаковки. Металлическая упаковка для кондитерских изделий завоевала золотые медали на международных выставках в 1997, 1998 и в 2001 годах.