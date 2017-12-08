Школьники из гарнизонов СФ вступили в Юнармию на борту авианосца «Адмирал Кузнецов»

10 Декабря 2017 года, 12:18

МУРМАНСК/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ – В День героев Отечества 9 декабря 105 школьников из гарнизонов Северного флота: Мурманска, Североморска, Полярного, Видяево и Оленегорска стали юнармейцами. Церемония посвящения состоялась в Мурманске на тяжёлом авианесущем крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» в Мурманске.

Торжественную клятву юнармейцев принимали командующий Северным флотом вице-адмирал Николай Евменов, заместитель командующего по работе с личным составом контр-адмирал Анатолий Минаков, заместитель объединения ВВС и ПВО Северного флота генерал-майор Юрий Попов, командир соединения ракетных кораблей контр-адмирал Феликс Меньков, Герои России полковник Игорь Матковский и капитан 1 ранга Алексей Дмитров. Они вручили школьникам значки с символикой Юнармии.

«Командующий Северным флотом пожелал молодым людям побед в учёбе и в спорте, знать и любить историю своей страны и быть настоящими патриотами», – рассказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

После окончания митинга и фотографирования для юнармейцев была организована экскурсия по авианосцу, на котором полтора года назад в День Военно-морского флота прошла первая церемония приёма школьников в Юнармию на Северном флоте.

Сегодня численность юнармейского движения в регионах, где дислоцируются силы и войска СФ, приближается к 4500 человек. На территории Мурманской и Архангельской областей, республики Коми и Ненецкого автономного округа действуют 160 юнармейских отрядов. Также Северный флот поддерживает юнармейское движение на Таймыре. Во время проведения военно-технического форума «Армия-2017» в Дудинке на борту боевых кораблей арктической группировки были приняты в Юнармию 160 школьников.