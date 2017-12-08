В округах Мурманска открылись новогодние елки

10 Декабря 2017 года, 13:11

МУРМАНСК/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ – Вчера в округах Мурманска состоялось торжественное открытие новогодних елок.

Главная городская елка, как всегда, установлена на площади перед гостинично-деловым центром «Арктика». Для гостей праздника была организована развлекательная программа с участием сказочных персонажей и творческих коллективов Мурманска, а также фаер-шоу.

Кульминацией мероприятия стало зажжение более пяти тысяч огней на новогоднем дереве. Ранее сообщалось, что в этом году елка «подросла» на полтора метра. Рядом с деревом установлены композиции в виде времен года.

Фоторепортаж с открытия - здесь.