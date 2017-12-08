МИД Финляндии не признает представительство ДНР

10 Декабря 2017 года, 15:24

ФИНЛЯНДИЯ/ 10 декабря/ БИ-ПОРТ – В Хельсинки официально открылось представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), пишет «Российская газета».

Ранее МИД Финляндии заявлял, что в стране не признают представительство ДНР и считают его открытие безосновательным.

«Так называемое представительство ДНР в Финляндии не имеет под собой никаких оснований. Самое главное – здесь мы говорим о суверенитете и территориальной целостности Украины. Финляндия не признает никаких односторонних попыток отделить регионы Украины от нее. Это невозможно», – цитируют «Вести.ru» представителя МИД Финляндии Весы Хяккинена.

В свою очередь, руководитель представительства, правозащитник Йохан Бекман, сообщил, что никаких попыток ликвидировать организацию, зарегистрированную осенью 2016 года, нет.

«У нас есть активисты из разных финских политических партий, в частности, из Социал-демократической и Национальной коалиционной, они уже участвовали в наших проектах», – рассказал Бекман. На церемонии открытия представительства присутствовало несколько десятков гостей.