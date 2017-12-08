В Мончегорске работы по благоустройству выполнены некачественно

11 Декабря 2017 года, 09:22

МОНЧЕГОРСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске прокуратура выявила нарушения при выполнении работ по формированию современной городской среды. В частности, ведомство осталось недовольно качество выполненных работ по благоустройству.

Как было установлено в ходе проверке, в июле 2017 года между МКУ УЖКХ Мончегорска и ООО «Инмар» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству придомовых территорий по ряду адресов. Работы предполагалось завершить в октябре 2017 года. Однако, подрядчик нарушил сроки выполнения работ, в связи с чем завершать их пришлось в осенне-зимний период. Кроме того, качество работ не соответствует условиям технического задания, а также не отвечает требованиям безопасности.

В адрес руководителя ООО «Инмар» прокурором города внесено представление.