Сосульками на крышах Ковдора занялись только после прокурорской проверки

11 Декабря 2017 года, 10:07

КОВДОР/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В Ковдоре прокуратура проверила, как управляющие компании соблюдают правила благоустройства. В ходе проверки установлено, что на крышах домов имеются сосульки и наледи.

«Одним из требований по техническому обслуживанию крыш является удаление наледей и сосулек - по мере необходимости; снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и наледи с балконов и козырьков», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В связи с выявленными нарушениями в адрес директора ООО «Ковдор – Жилкомсервис» и председателя ТСЖ «Парус» внесены представления об устранении нарушений закона. Виновных привлекли к дисциплинарной ответственности. Управляющими компаниями незамедлительно приняты меры по удалению сосулек, наледи и снега с крыш многоквартирных домов.