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Главная » НОВОСТИ » В Североморске проверят доначисления за отопление
 
 
 
 
11 Декабря 2017 года, 10:29

В Североморске проверят доначисления за отопление


СЕВЕРОМОРСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – АО «Мурманэнергосбыт» проводит внутреннюю проверку по факту корректировок платы за отопление жителям Североморска. 8 декабря в адрес компании было направлено представление прокуратуры об устранении нарушений. Жители ЗАТО рассказали «Би-порту», что получили после перерасчёта квитанции с суммами до 40 тысяч рублей.

«Необходим всесторонний анализ, в практике теплоснабжающей компании это единичный случай. Корректировки выполнены исключительно по показаниям теплосчетчиков», - прокомментировала главный специалист МЭС Анна Малахова.

По её словам пятизначные счета – это единичные случаи. Из пятидесяти домов, подпадающих под перерасчеты, в пяти выявлено очень высокое теплопотребление. Как следствие - большие доначисления, что послужило причиной жалоб. Компания со своей стороны предоставляет гражданам рассрочку при серьезных доначислениях.

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