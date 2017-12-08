В Североморске проверят доначисления за отопление

11 Декабря 2017 года, 10:29

СЕВЕРОМОРСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – АО «Мурманэнергосбыт» проводит внутреннюю проверку по факту корректировок платы за отопление жителям Североморска. 8 декабря в адрес компании было направлено представление прокуратуры об устранении нарушений. Жители ЗАТО рассказали «Би-порту», что получили после перерасчёта квитанции с суммами до 40 тысяч рублей.

«Необходим всесторонний анализ, в практике теплоснабжающей компании это единичный случай. Корректировки выполнены исключительно по показаниям теплосчетчиков», - прокомментировала главный специалист МЭС Анна Малахова.

По её словам пятизначные счета – это единичные случаи. Из пятидесяти домов, подпадающих под перерасчеты, в пяти выявлено очень высокое теплопотребление. Как следствие - большие доначисления, что послужило причиной жалоб. Компания со своей стороны предоставляет гражданам рассрочку при серьезных доначислениях.