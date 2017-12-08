Полиция проверит Центр временного содержания животных в Мурмашах

11 Декабря 2017 года, 10:40

МУРМАШИ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В ОМВД России по Кольскому району 9 декабря обратилась женщина с заявлением о жестоком обращении с животными.

Заявительница рассказала полицейским, что искала свою собаку, для чего 9 декабря приехала в Центр временного содержания животных в Мурмашах. Свою собаку она там не нашла, однако она увидела другую собаку, находящуюся в крайней степени истощения. Она также рассказала, что в центре трупы погибших собак находятся в одном помещении с живыми.

Мурманчанка забрала животное и повезла его в ветеринарную клинику, по дороге туда собака скончалась. Женщина отправилась в ОМВД для обращения в полицию по факту жестокого обращения с животными, доставив в качестве доказательства труп животного.

По факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 245 УК РФ «Жесткое обращение с животными». Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего.