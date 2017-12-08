Зарплату федеральным бюджетникам увеличат на 4%

11 Декабря 2017 года, 11:00

РОССИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство России распорядилось увеличить на 4% зарплату работников федеральных учреждений с 1 января 2018 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Речь идёт о работниках федеральных государственных органов, казённых, бюджетных и автономных учреждений. Также зарплату увеличат гражданскому персоналу воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, где законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба.

Ранее отмечалось, что на повышение заработных плат будет направлено 80 млрд рублей. Постановление об индексации окладов сотрудников госучреждений Мурманской области на 4% подписала губернатор Марина Ковтун.