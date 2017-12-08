Длительное свидание в мурмашинской колонии закончилось, не успев начаться

11 Декабря 2017 года, 11:36

МУРМАШИ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – На жительницу Москвы составили административный протокол за попытку пронести в мурмашинскую колонию запрещённые предметы. Женщина прибыла в ИК-18 на длительное свидание к своему мужу.

«При досмотре личных вещей гражданки в её дамской сумочке была обнаружена сим-карта одного из операторов связи. Женщина объяснила, что по неосторожности забыла выложить сим-карту», - сообщили «Би-порту» в УФСИН по Мурманской области.

В результате длительное свидание было отменено, а в отношении столичной гостьи составлен протокол об административном правонарушении. Проводится проверка.

С начала года в исправительные учреждения Мурманской области пытались доставить 241 средство сотовой связи и комплектующие. К административной ответственности были привлечены 15 человек.