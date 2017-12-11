Появились фотографии стройки НОВАТЭКа в Белокаменке

11 Декабря 2017 года, 12:18

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ - В социальных сетях появились фотографии с места работ по созданию в Белокаменке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений. Проект реализуется компанией «Кольская верфь» - дочерней организацией ПАО «НОВАТЭК». В настоящий момент на площадке работает техника, ведутся земляные работы.

О том, что работы в Белокаменке начнутся в декабре текущего года заявил генеральный директор «Кольской верфи» Дмитрий Агеев. Центр строительства крупнотоннажных сооружений будет заниматься изготовлением морских комплексов по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа. Положительное заключение главгосэкспертизы на проект было получено в конце ноября.

Фото: В. Сергеев