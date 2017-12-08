Марина Ковтун встретилась с заведующей Мурманским отделением Генерального Консульства Финляндии Сари Кантола

11 Декабря 2017 года, 13:12

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ - Сегодня состоялась встреча губернатора Марины Ковтун с заведующей Мурманским отделением Генерального Консульства Финляндии госпожой Сари Кантола. Это первая официальная встреча главы региона с недавно назначенным на этот пост финским дипломатом.

Марина Ковтун отметила, что Финляндия является давним и надежным партнером Мурманской области, а сотрудничество носит многоплановый и взаимовыгодный характер.

В ответном слове Сари Кантола выразила готовность продолжать заложенные предшественниками традиции сотрудничества с правительством Мурманской области и укреплять сложившиеся связи.