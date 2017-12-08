Аэрофлот признан лидирующим авиационным брендом в мире

11 Декабря 2017 года, 13:30

РОССИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Аэрофлот получил международную премию World Travel Awards 2017 в самой престижной категории – «Лидирующий авиационный бренд мира». Награда в этой номинации вручалась впервые.

Премия World Travel Awards имеет неофициальный статус «туристического Оскара». Ежегодно ее обладателями становятся лучшие представители индустрии путешествий, гостиничного бизнеса и гражданской авиации. В течение года награды присуждаются на трех уровнях: в масштабах страны, региона и мира.

Победители определяются путем онлайн-голосования, в котором участвуют сотни тысяч профессионалов и миллионы путешественников. Основными критериями оценки являются качество продукта и уровень сервиса.

Торжественный финал мирового этапа состоялся 10 декабря во Вьетнаме, на всемирно известном острове-курорте Фукуок.

За первое место в номинации «Лидирующий авиационный бренд мира» российский перевозчик боролся с авиакомпанией Emirates.

«Эта победа – большая честь для нас и в то же время закономерный результат, – заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Виталий Савельев. – World Travel Awards – аналог Оскара в туристической отрасли. Чтобы получить его, причем в такой престижной категории, от нас потребовалась большая работа. Сегодня Аэрофлот входит в топ-20 мировых авиакомпаний по пассажиропотоку. Компания является обладательницей рейтингов «четыре звезды» Skytrax и «пять звезд» от американской пассажирской ассоциации APEX. Горд тем, что мы добились звания лидирующего авиационного бренда мира».

Ранее в этом году Аэрофлот одержал победу на региональном этапе World Travel Awards 2017 в двух номинациях – «Лидирующий авиационный бренд Европы» и «Авиакомпания Европы с лучшим бизнес-классом». Это позволило авиаперевозчику выйти в мировой финал премии. Ни одна российская компания не добивалась такого достижения.

Впервые о лидерстве Аэрофлота по силе бренда заявил ведущий в мире независимый консультант по оценке брендов – международное агентство Brand Finance. По результатам его исследований в начале 2017 года Аэрофлот был признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире.

Фото: М. Паламарчук