Минсельхоз планирует вернуть неиспользуемые земли в оборот

11 Декабря 2017 года, 13:55

РОССИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство сельского хозяйства подсчитало, что 40 млн га земель являются заброшенными, рассказали «Известиям» в ведомстве. Из них порядка 10 млн га можно вернуть в оборот. Для этого министерство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс.

«Минсельхозом разработаны поправки, обязывающие государственные и муниципальные органы власти информировать налоговую инспекцию о неиспользовании земельных участков из числа сельхозземель. При этом ставка налога для участка вырастает с 0,3 до 1,5% от кадастровой стоимости», — пояснили в ведомстве.

В министерстве считают, что эти меры будут стимулировать собственников либо начать обработку земель, либо продавать их тем, кто готов на них работать. Согласно постановлению правительства, заброшенными можно назвать участки, где 30% от площади заросло сорняками.

В Федеральной налоговой службе (ФНС) сообщили, что инициативу Минсельхоза увеличить ставку налога с 0,3 до 1,5% считают своевременной. В ФНС уверены, что информационный обмен налоговой с государственными и муниципальными органами власти поможет стимулировать вовлечение в оборот неиспользуемых земель.