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Главная » НОВОСТИ » Владимир Путин поручил вывести войска из Сирии
 
 
 
 
11 Декабря 2017 года, 14:00

Владимир Путин поручил вывести войска из Сирии


СИРИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин дал поручение начать вывод российской группировки войск из Сирии. Сегодня глава государства посетил авиабазу Хмеймим.

«Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

По его словам, более чем за два года Вооруженные силы России разгромили наиболее боеспособную группировку террористов.

Президент сказал, что Россия нанесет новый, еще более мощный удар по террористам, если они вновь поднимут голову, пишет ТАСС.

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  • Разумеется, это не означает полного ухода ВС РФ из Сирии (так же как и распоряжение 2016-го года не привело к уходу России из Сирии), а лишь ведет к сокращению российской группировки, которая помогала Асаду выигрывать войну. Военное присутствие России в Сирии закреплено договорами на ближайшие 49 лет. Сама война разумеется еще не закончена, но очевидно, что зачистка пустыни на востоке страны и разгром "Ан-Нусры" воспринимаются как технические задачи. На первый план постепенно выходит работа дипломатов.
 
 
 
 
 
 
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