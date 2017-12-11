Владимир Путин поручил вывести войска из Сирии

11 Декабря 2017 года, 14:00

СИРИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Президент России Владимир Путин дал поручение начать вывод российской группировки войск из Сирии. Сегодня глава государства посетил авиабазу Хмеймим.

«Министру обороны, начальнику генерального штаба приказываю: приступить к выводу российской группировки войск в пункты их постоянной дислокации», - заявил Путин, выступая перед военнослужащими.

По его словам, более чем за два года Вооруженные силы России разгромили наиболее боеспособную группировку террористов.

Президент сказал, что Россия нанесет новый, еще более мощный удар по террористам, если они вновь поднимут голову, пишет ТАСС.