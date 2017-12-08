Пенсионерка в Оленегорске 12 часов пролежала на полу квартиры

11 Декабря 2017 года, 14:27

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске полицейские оказали помощь пенсионерке, которая 12 часов пролежала на полу у себя дома и не могла подняться. В октябре этого года женщина, инвалид второй группы, позвонила в дежурную часть и сообщила, что ей стало плохо, она упала посередине квартиры и не может подняться. До «скорой помощи» по неизвестной причине дозвониться она не смогла.

По вызову прибыли старший лейтенант полиции Руслан Курицын и старший сержант полиции Сергей Гусев. Они проникли в квартиру и оказали помощь женщине, помогли ей подняться, после чего вызвали медиков, которые госпитализировали женщину.

Когда пенсионерку выписали из больницы, она обратилась в полицию с благодарностью в адрес сотрудникам, которые оказали ей помощь. Руслану Курицыну и Сергею Гусеву были вручены почётные грамоты «За добросовестное отношение к службе».