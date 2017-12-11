ПосланиеКовтун: в экономике Мурманской области в 2017 году наблюдался устойчивый рост

11 Декабря 2017 года, 15:17

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманская область стала одним из восьми субъектов России и единственным арктическим регионом, где наблюдался рост по всем индикаторам развития экономики, сообщила Марина Ковтун на докладе «Об итогах работы Правительства Мурманской области в 2017 году и основных задачах на 2018 год».

Так, промышленное производство выросло почти на 14%. Выпуск продукции в металлургии и судоремонте увеличился в 1,2 раза, а в добывающей промышленности – на 10%.

Инвестиции в основной капитал и строительство увеличились в 1,2 раза, объем перевалки грузов портами – в 1,7 раза, объем вылова водных биоресурсов – на 11%, сельское хозяйство – более чем на 5 %.

До 1,4% снизился уровень зарегистрированной безработицы. Инфляция по сравнению с прошлым годом замедлилась почти в два раза, до рекордно низких значений: за 10 месяцев – 102,4% к декабрю 2016.

Средняя начисленная зарплата выросла в номинале почти на 4%. По итогам года ожидается её рост в реальном выражении на 1,3%.

«2017 год я смело могу назвать успешным для Мурманской области. Общие усилия тысяч тружеников Мурмана позволили краю подняться на восьмое место в стране по итогам социально-экономического развития. Столь высокого результата мы добились впервые», – отметила Ковтун.