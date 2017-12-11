ПосланиеКовтун: выплаты за первенца начнутся с июля 2018 года

11 Декабря 2017 года, 15:35

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – С 2018 года в России начнётся Десятилетие детства, поэтому вопросы поддержки материнства и детства выйдут на первый план.

В этом году принят комплекс дополнительных мер поддержки молодых семей. В их числе – меры по сохранению здоровья женщин и детей, расширению возможностей для трудоустройства женщин, организация дошкольного образования и оказание поддержки молодым семьям.

Так, введено новое ежемесячное пособие молодым мамам при рождении первого ребенка до достижения им возраста полутора лет.

«Выплаты этих пособий в сумме 14 тысяч рублей мы планируем начать с июля будущего года. Право на них получат женщины в возрасте до 26 лет в отношении детей, родившихся в период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 года. Соответствующий законопроект принят областной Думой в первом чтении», – рассказала Марина Ковтун.