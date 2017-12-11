Мурманчанин вместе с котом отправился пешком во Владивосток

11 Декабря 2017 года, 16:17

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманчанин Владислав Евглевский пешком отправился во Владивосток со своим котом Сэмом, передает ТВ-21.

Владислав ходит в походы с 2001 года. До Владивостока он хочет добраться пешком и автостопом. Более 10 тысячи километров Евглевский собирается преодолеть за полтора месяца, столько же времени займет обратный путь. Вернуться в Мурманск он планирует в марте, ко дню рождения сына.

Единственным напарником Владислава стал кот Сэм. Для кота предусмотрен отдельный корм и тактическая переноска. Путешественник взял в дорогу спальник, палатку, тент, зеркальный фотоаппарат, смартфон и много других необходимых вещей. Вес рюкзака составляет примерно 35 килограммов.

Свой путь он начал вчера, 10 декабря, и уже успел добраться до Мончегорска, а затем и до Лоухов. О своих приключениях он будет рассказывать на своей странице в социальной сети.