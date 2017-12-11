ПосланиеКовтун: смертность в Мурманской области ниже, чем в среднем по России

11 Декабря 2017 года, 16:22

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В 2017 году смертность в Мурманской области снизилась до уровня 11 человек на 1000 человек населения. Для сравнения, в СЗФО округе этот коэффициент составляет около 13, а в среднем по России – 12,6, подчеркнула Марина Ковтун.

Смертность снижается по основным классам болезней: болезням органов дыхания и системы кровообращения. Впервые за последние годы отмечается снижение показателя смертности от новообразований.

«Хочу отметить, что вопросу снижения смертности от онкологических заболеваний нами уделяется особое внимание. Разработан Комплексный план мероприятий в рамках реализации Соглашения с НИИ онкологии имени Петрова. В регионе планируется проведение скрининга рака молочной железы», – рассказала губернатор.

Также разработана «дорожная карта» по открытию в 2018 году в районных больницах Апатитов, Мончегорска и Кандалакши кабинетов для проведения химиотерапии.

До конца года будет завершен капитальный ремонт стационара радиологического отделения областного онкологического диспансера. Затем планируется начать реконструкцию функционального отделения радиологии с заменой устаревшего оборудования. В региональном бюджете на эти цели предусмотрено 238 млн рублей.

Кроме того, запланирована реконструкция приемного отделения регионального сосудистого центра, чтобы пациенты могли получать качественную неотложную помощь в первые же часы. Материально-техническая база других медучреждений также будет развиваться, отметила Ковтун.