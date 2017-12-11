Социальные меры позволили предотвратить снижение рождаемости до 2017 года

11 Декабря 2017 года, 16:30

РОССИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Серьезное падение рождаемости в России должно было произойти в 2013 году, но введение материнского капитала и другие меры позволили отодвинуть процессы до 2017 года, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Нам удалось предотвратить снижение рождений до 2017 года. Мы ожидали, что падение рождаемости произойдет раньше. И очень хорошо, что меры и седьмого, и десятого, и тринадцатого года как раз отодвинули потенциальное снижение рождений — все эти годы значительно рос суммарный коэффициент рождаемости», — цитируют РИА Новости министра.

Суммарный коэффициент рождаемости, по его словам, превысил 1,7, а в прошлом году он был 1,77. То есть, в стране досрочно выполнен «майский указ» президента по демографии, где целевым показателем определен коэффициент 1,75 к 2018 году.

В июне сообщалось, что за пять месяцев 2017 года в Мурманской области родилось 3254 человек, что на 8,9% меньше, чем за аналогичный период 2016 года.