Банк «Российский капитал» - партнер для малого бизнеса

11 Декабря 2017 года, 16:25

Вячеслав Лукиша, управляющий офисом «Мурманский» банка «Российский капитал», продолжает рассказывать, как развивать свое дело и управлять бизнес-процессами.

Говорите правду

В случае с крупным бизнесом вся информация о финансово-экономическом состоянии компании отражена в официальной бухгалтерской и налоговой отчетности. У малого бизнеса официальная отчетность содержит лишь часть информации о показателях, а фактическая деятельность фиксируется с помощью внутреннего оперативного учета. Конечно, банки разрабатывают специальные программы оценки клиентов, но, если предприниматель пытается скрыть информацию, документы, выручку, наличие долгов, банку будет сложно разобраться в нюансах бизнеса, оценить его текущее состояние, перспективы и потребности в кредитовании, и, соответственно, принять положительное решение по кредиту.

Если у вас нет залога

Банк «Российский капитал» (ПАО) предлагает клиентам финансирование без залогового обеспечения – овердрафтное кредитование, а также кредиты с бланко-частью, то есть частично необеспеченные. Специфика малого бизнеса в том, что часто у заемщика нет залогового обеспечения в необходимом объеме. В этом случае помогут инструменты государственной поддержки, представленные гарантиями АО «Корпорации МСП», АО «МСП Банка» и поручительствами Гарантийных фондов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектов РФ, привлекаемые в качестве обеспечения по кредитным/гарантийным продуктам банка. На текущий момент банком заключены соглашения о сотрудничестве с 25 гарантийными Фондами поддержки малого и среднего предпринимательства, субъектов РФ. Это позволяет предоставлять доступ к финансовым услугам большему количеству организаций, которые нуждаются в привлечении дополнительных средств, и расширить клиентскую базу банка.

Следите за акциями

Если вы до сих пор не выбрали банк для рассчетно-кассового обслуживания (РКО), обратите внимание на акции для малого бизнеса, которые проходят в банках. Например, в банке «Российский капитал» действует акция для новых клиентов по открытию первого расчетного счета в валюте и оформлению документов. В рамках акции «Добро пожаловать» услуги по открытию счета предоставляются бесплатно. Если расчетный счет у вас уже есть, то, предоставив рекомендацию своему партнеру на открытие расчетного счета тоже в банке «Российский капитал», вы можете принять участие в акции «Спасибо за рекомендацию» и получить возможность бесплатного пользования мобильным приложением «РК Бизнес Мобайл» (при условии подключения приложения) в течение 1, 2 или 3 месяцев в зависимости от количества новых компаний, пришедших в банк по рекомендации.

Также банк предлагает бесплатно одну из дополнительных услуг от партнера 1С:Бухгалтерия: онлайн бухгалтерия для самостоятельного ведения бухгалтерского, налогового и кадрового учета в течении 45 дней, экспресс-аудит текущей бухгалтерской системы клиента или один месяц ведения всей бухгалтерии.





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