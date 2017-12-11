В Мурманске поздравили выпускников проекта «Активное долголетие с Ростелекомом»

11 Декабря 2017 года, 16:40

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманский филиал ПАО «Ростелеком» 8 декабря завершил обучение первого бесплатного набора курсов компьютерной грамотности для людей старшего поколения.

Для организации образовательного процесса в здании компании был специально оборудован компьютерный класс. Обучение проводил профессиональный педагог с использованием красочного учебного пособия «Азбука интернета», разработанного «Ростелекомом» совместно с Пенсионным фондом. Занятия проходили в группе до 10 человек, что позволило обеспечить индивидуальный подход к каждому ученику.

«Уверена, что теперь информация в интернет-пространстве будет для наших пенсионеров более доступной, а электронная почта и интернет станут повседневным средством коммуникации, расширят границы общения», – отметила преподаватель курсов Александра Судакова.

По окончании обучения каждый участник получил сертификат и учебное пособие «Азбука интернета». В учебнике в доступной форме изложена подробная информация о работе с компьютером, общении в соцсетях, пользовании поисковыми системами. Особое внимание в нем уделяется правилам безопасности в интернете и разъясняется, как и где можно получать государственные и муниципальные услуги в электронном виде. Также пособие приводит перечень полезных для пожилых людей online-ресурсов с подробным описанием и указанием адреса в сети.

«В наше время интернет стал неотъемлемой частью жизни, и умение пользоваться им безопасно и грамотно важно для каждого, в том числе для пожилых граждан. Необходимо приобщать старшее поколение к компьютеру, интернету, чтобы они могли полноценно интегрироваться в современное информационное общество», – прокомментировала Директор Мурманского филиала ПАО «Ростелеком» Ольга Шаньгина.

Записаться на бесплатные курсы компьютерной грамотности в Мурманске можно, оставив заявку на подключение услуг компании по телефону (8152) 400-200.