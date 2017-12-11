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11 Декабря 2017 года, 16:46

#ПосланиеКовтун: Мурманской области нужны 636 врачей


МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Мурманской области необходимы 636 врачей, заявила сегодня Марина Ковтун в ходе итогового доклада. При этом ранее сообщалось  о том, что региону не хватает 347 докторов.

Для укомплектования вакантных должностей врачей первичного звена в моногородах ведется целевая подготовка участковых докторов из числа местных жителей. Решен вопрос о выплате учащимся ежемесячной стипендии в три тысячи рублей.

В этом году введена региональная стипендия в размере пять тысяч рублей для ординаторов-целевиков. Размер единовременных денежных выплат врачам увеличен до 500 тысяч, фельдшерам скорой помощи – до 300 тысяч. Размер ежеквартальной денежной выплаты на оплату ЖКУ в течение первого года работы увеличен до 15 тысяч рублей.

«Нам непросто конкурировать с более тёплыми краями, а также с территориями, где выше размер подъемных и предоставляется комфортное жилье. Поэтому, как вы знаете, я вышла с инициативой о реализации программы «Арктический доктор». Инициатива была поддержана Владимиром Путиным», – напомнила глава региона.

Программа направлена на поддержку врачей, переезжающих работать в Арктику. В ее рамках предлагается поэтапно выплачивать специалистам компенсацию в размере 2 млн рублей: 500 тысяч при трудоустройстве, 500 – после первого года работы и 1 млн – после пятого года. Обязательное условие – заключение договора на работу в Арктике минимум на пять лет.

«Субъект готов взять на себя часть расходов на реализацию программы, другую часть мы предложили финансировать из федерального бюджета. В будущем году нам предстоит проработать возможность реализации программы. Однако я считаю необходимым приступить к реализации проекта силами региона уже во второй половине 2018 года», – отметила губернатор.

Марина Ковтун сообщила, что ей ежедневно приходят письма от врачей, которые уже сейчас готовы ехать в регион по программе «Арктический доктор». Она отметила, что программа будет также распространяться и на мурманчан – выпускников медицинских вузов, которые отучились и вернулись в регион.

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