ПосланиеКовтун: в ближайшие три года более 1300 граждан переселят из аварийного жилья

11 Декабря 2017 года, 17:10

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2012 года, требуется расселить ещё почти 9 тысяч северян, рассказала Марина Ковтун на итоговом докладе. Это 158 тысяч кв. метров аварийного жилфонда, или 457 многоквартирных домов.

«Федеральным ведомствам поручено определить с 2019 года постоянно действующие механизмы переселения граждан из аварийного жилья. Но мы, не дожидаясь решений на федеральном уровне, наметили очередной этап решения проблемы своими силами, – сказала губернатор. – В ближайшие три года мы рассчитываем переселить более 1300 граждан с 29 тысяч кв. метров аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2014 года, – это 129 домов».

На эти цели из областного бюджета планируется направить 950 млн рублей, из местных – более 130 млн рублей. Меры, принятые на федеральном уровне, позволят ускорить этот процесс.

В этом году уже завершена семилетняя программа расселения северян из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года, отметила глава региона.