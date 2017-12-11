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Сари
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Главная » НОВОСТИ » На продуктах могут появиться метки
 
 
 
 
11 Декабря 2017 года, 17:24

На продуктах могут появиться метки


РОССИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В России четверть взрослого населения страдает ожирением, поэтому на вредных продуктах могут появиться метки. Об этом в интервью «Известиям» рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Нарушение обменных процессов в организме человека — это результат не одного дня. Это и структура потребления, и другие факторы воздействия. В России четверть взрослого населения страдает ожирением, более 35% — превышают рекомендуемое ежесуточное потребление соли», – сказала Попова.

Она отметила, что информировать потребителя о составе продукта нужно максимально доступным способом. Сейчас все ингредиенты указаны на упаковках, но покупателям требуется много времени, чтобы прочитать и понять весь состав. Поэтому многие страны выносят на этикетку товаров цветовую индикацию. С инициативой разделить продукты на здоровые и нездоровые выступило и Министерство здравоохранения России.

«Главная задача — донести информацию до потребителя. Чтобы он понимал, что ест. И чтобы он сам взвешенно к этому подходил. Для этого в мире есть разные способы маркировки. Вариант, который мы предлагаем, — система «светофора», которая сигнализирует об избыточном количестве сахара, соли и жира», – заявила Попова.

Маркировка может быть добровольной на переходный период, подчеркнула глава Роспотребнадзора. Те, кто выпускает продукцию, которая попадает под «зеленый цвет», могут добровольно маркировать зеленым уже сейчас. В «красную зону» не попадут основные продукты рациона — мясо, хлебные изделия, молочные продукты, овощи, крупы, рыба и т.д., уточнила Попова.

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