ПосланиеКовтун: ставку налога на прибыль для инвестиционных проектов в Мурманской области снизили до 10%

11 Декабря 2017 года, 17:32

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – С этого года до 10% снижена региональная ставка по налогу на прибыль для участников региональных инвестиционных проектов, а также организаций, заключивших специальные инвестиционные контракты с участием России, сообщила Марина Ковтун.

«Ранее ставка по налогу на прибыль в региональный бюджет могла быть снижена только до 13,5%. При этом компании, заключившие специальный инвестконтракт, могут претендовать как на нашу, так и на федеральную налоговую поддержку. В Северо-Западном федеральном округе только два региона ввели такие меры поддержки», – добавила губернатор.