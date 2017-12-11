Заседания судов будут проходить в режиме онлайн

11 Декабря 2017 года, 17:43

РОССИЯ/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Министерство юстиции готовит поправки в законодательство, разрешающие рассмотрение дел об административных правонарушениях на всех этапах в электронной форме. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

В июле Дмитрий Медведев утвердил программу правительства по развитию цифровой экономики в России. Она рассчитана до конца 2024 года. Цель — организовать системное развитие и внедрение цифровых технологий во всех областях жизни.

Министерство экономического развития и фонд «Сколково» разработали проект плана-графика по нормативному регулированию этой программы. Один из его пунктов — внесение изменений в Гражданский, Арбитражный и Административный кодексы, чтобы разрешить сторонам участвовать в судебных заседаниях дистанционно по видеоконференц-связи. Пакет поправок должен заработать в феврале 2019 года.

«Законопроектом предлагается внести изменения в законодательство об административных правонарушениях в части установления особенностей применения электронных документов как в судах, так и в государственных органах, уполномоченных рассматривать такие дела», — сообщили в пресс-службе Минюста.

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК