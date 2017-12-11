ПосланиеКовтун: в Мурманске ожидают десять заходов круизных судов в 2018 году

11 Декабря 2017 года, 17:50

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – Туристический поток в Мурманскую область в этом году, по оценкам, превысит 330 тысяч человек, сообщила Марина Ковтун на итоговом докладе губернатора.

«Большие надежды мы связываем с развитием арктического морского туризма. В будущем году компаниями уже выставлены на продажу 10 круизов с посещением порта Мурманск», – рассказала глава региона.

Сейчас прорабатываются турпродукты с компанией ТТ Тревел для их включения в линейку продаж. Интерес к региону в развитии круизного туризма высказали представители компании ИНФЛОТ. Также продолжается работа с норвежской компанией «Хуртигруттен», с которой обсуждаются возможности захода судов в порт Мурманск в 2019 году.

На данный момент большой популярностью среди туристов пользуются круизы на Северный полюс на атомном ледоколе «50 лет Победы». В круизную кампанию 2016 года было выполнено пять рейсов, обслужено более 500 туристов.