ПосланиеКовтун: наша общая задача – чтобы выборы президента прошли максимально открыто

11 Декабря 2017 года, 18:10

МУРМАНСК/ 11 декабря/ БИ-ПОРТ – В будущем году ожидается главное политическое событие в жизни России, которое определит ее будущее на ближайшие шесть лет, напомнила Марина Ковтун. Речь идет о предстоящих выборах президента.

«Перед всеми нами – органами государственной власти региона и муниципальными властями – стоит общая задача – чтобы выборы прошли максимально открыто, гражданам была обеспечена полная реализация избирательного права и, конечно, абсолютная безопасность», – подчеркнула губернатор.

Недавно Владимир Путин сообщил о своём решении баллотироваться в президенты. Первая о планах баллотироваться заявила телеведущая Ксения Собчак. Позже к ней присоединились лидер ЛДПР Владимир Жириновский и журналистка Екатерина Гордон.