За ночь в Мурманске произошло три возгорания автомобилей

12 Декабря 2017 года, 09:19

МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Минувшей ночью в Мурманске было зафиксировано два выезда пожарных-спасателей на возгорания автомобилей в областном центре.

Сообщение о первом случае поступило в МЧС в 4:32. На улице Миронова, 12, произошло возгорание двух автомобилей. У одного из них обгорела проводка моторного отсека и оборудования, левое переднее колесо, подкрылок. У второго от огня пострадали правое колесо, правое крыло, подкрылок, оплавилась передняя часть бампера. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 9 человек личного состава и 2 единицы техники.

Через несколько минут, в 4:49, по этому же адресу поступило ещё одно сообщение о возгорании. У автомобиля также загорелся моторный отсек и электропроводка. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Причины пожаров устанавливаются.