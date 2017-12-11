Мурманская область получит 556 млн рублей за хороший социально-экономический рост

12 Декабря 2017 года, 09:48

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Правительство Российской Федерации увеличило объём субвенций субъектам Федерации, достигшим наилучших результатов по социально-экономическому развитию территорий. Дотации в размере 20 млрд рублей предоставляются бюджетам 40 субъектов Федерации. Ранее на право получения дотации могли претендовать только 20 регионов.

По итогам 2016 года Мурманская область заняла 10 место и получит в этом году 555,9 млн рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Размер межбюджетного трансферта определяется с учётом численности населения и индекса бюджетных расходов региона. Первые три места у Республики Саха (Якутия), Республики Татарстан, Московской области.

Во время вчерашнего итогового доклада губернатор Марина Ковтун сообщила, что по итогам 2017 года Мурманская область займёт восьмое место по социально-экономическому развитию.