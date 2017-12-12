12 Декабря 2017 года, 10:00

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Сегодня в России отмечают День Конституции. Важнейший документ был принят 12 декабря 1993 года. Указом президента РФ Бориса Ельцина от 19 сентября 1994 года этот день был объявлен государственным праздником.

В референдуме по принятию новой конституции приняли участие 58 миллионов 187 тысяч 755 россиян, или 54,8% зарегистрированных избирателей. Из них 58,4% проголосовали за принятие конституции. Официально документ вступил в силу 25 декабря 1993 года в день опубликования.

Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу. Законы и иные правовые акты, принимаемые в РФ, не должны противоречить Конституции.

В течение двенадцати лет День Конституции 12 декабря был выходным днем. Однако с 2005 года этот день стал рабочим.