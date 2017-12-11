Производительность труда вырастет в полтора раза к 2030 году

12 Декабря 2017 года, 10:32

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Производительность труда в России вырастет на 51,6% к 2030 году. Об этом говорится в докладе Российской академии наук, с которым ознакомились «Известия».

На проблему низкой производительности труда не раз обращал внимание Владимир Путин. В сентябре правительство приняло новую программу по повышению этого показателя. Она затронет 20 тысяч российских предприятий и увеличит эффективность их труда на 30% к 2025 году.

В докладе РАН «Структурно-инвестиционная политика в целях обеспечения экономического роста в России» говорится, что производительность вырастет на 51,6% к 2030 году по отношению к 2016 году. Столь сильный рост возможен благодаря программе правительства и за счет рекордного роста инвестиций в основной капитал.

«Производительность труда имеет два компонента: организационный и технологический. Организационный — это эффективность использования труда, оптимизация численности занятых. На это и направлена приоритетная программа правительства. Технологический фактор напрямую зависит от инвестиций в основной капитал. Чем больше вложения в производство, тем оно лучше и современнее», — пояснил один из авторов доклада, заместитель директора Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

По прогнозу РАН, среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал в 2017–2035 годах составят 5,7%. До 2020 года этот показатель будет в среднем увеличиваться на 5,5%. Наиболее интенсивное увеличение производительности предполагается в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах.

Эксперты согласны, что увеличение инвестиций улучшит производительность труда. Однако они указывают, что это может привести к роботизации предприятий и сокращению численности штатных сотрудников.

Фото: РИА Новости