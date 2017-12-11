На рынке недвижимости Мурманской области наблюдается рост

12 Декабря 2017 года, 11:58

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – В ноябре 2017 года в Мурманской области было зарегистрировано 7717 различных операций с недвижимостью. Это на 15,2% больше, чем в ноябре 2016 года, сообщили «Би-порту» в региональном управлении Росреестра.

В минувшем месяце была зарегистрировано 3218 прав на недвижимость. По сделкам купли-продажи жилья зарегистрировано 1 762 права, что на 11,1% больше чем в аналогичном периоде 2016 года.

«Таким образом, к концу 2017 году наблюдается позитивная ситуация на рынке жилой недвижимости, отмечается рост активности населения по заключению сделок купли-продажи», - сообщили в Росреестре.

Значительное осеннее снижение ставок по ипотечным кредитам способствовало росту на 24% количества ипотечных сделок.