Цена продуктового минимума в ноябре изменилась незначительно

12 Декабря 2017 года, 12:15

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – В ноябре 2017 года средняя стоимость минимального продуктового набора в среднем по России составила 3720 рублей. По отношению к предыдущему месяцу рост составил лишь 0,2%, к началу года — 0,8%. Это следует из данных Росстата.

В минимальный набор продуктов питания входит 33 наименования — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, хлеб, овощи, яблоки, крупы, чай, сладости, сахар и соль. При расчете стоимости корзины Росстат использует условные объемы потребления и средние розничные цены.

Исполнительный директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов напомнил, что в середине октября начинает дорожать плодоовощная продукция, т.к. отечественная заканчивается, и магазины продают импортную. Но в этом году повышение цен на овощи было нивелировано снижением стоимости сахара, мяса, птицы, круп и бобовых.

По его словам, цены на сахар падают из-за снижения аналогичных мировых. Высокое внутреннее производство мяса является причиной удешевления продукции на рынке. Аналогичный процесс характерен и для круп — значительный урожай стал причиной снижения цен.

Профессор Московского гуманитарного университета Алексей Скопин отметил, что постепенно цены выравниваются между сезонами. Уже не наблюдается больших перепадов.