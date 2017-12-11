Мальчик, выпавший из окна в Мончегорске, находится в стабильно тяжёлом состоянии

12 Декабря 2017 года, 12:20

МОНЧЕГОРСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Ребёнок, который 9 декабря выпал из окна четвёртого этажа дома в Мончегорске, до сих пор находится в реанимации. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжёлое. Об этом «Би-порту» сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Как ранее сообщалось, в минувшую субботу вечером из окна квартиры, расположенной на четвёртом этаже дома по проспекту Металлургов, выпал мальчик, 2011 года рождения. В результате происшествия мальчик остался жив, он получил множественные травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент продолжаются следственные действия, в ходе которых предстоит уточнить все обстоятельства и причины произошедшего.