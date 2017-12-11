В Кольском заливе начались тренировки водолазов-спасателей Северного флота

12 Декабря 2017 года, 12:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Водолазы-спасатели Северного флота приступили к тренировочным спускам в новом учебном году. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе Северного флота, в рамках тренировок будут отработаны мероприятия по оказанию помощи «аварийной» подводной лодке.

Специалисты Управления поисковых и аварийно-спасательных работ будут осуществлять практические спуски в Кольском заливе с борта рейдового водолазного катера РВК-511. Будут отработаны элементы по установке проводников воздуха высокого давления и систем жизнеобеспечения.

«В ходе тренировок в течение нескольких дней группа водолазов отрабатывает практические действия по осмотру подводной части корпуса корабля и дна акватории, поиску и подъему при помощи мягких понтонов затонувших предметов, очистки кингстонов, сварочным работам, рубке троса под водой обследованию подводных коммуникаций», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В ходе тренировок будут произведены мероприятия по поиску условно «аварийной» ПЛ, лежащей на грунте на глубине около 60 метров.