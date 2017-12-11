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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » Сергей Дубовой на 37 месте в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России
 
 
 
 
12 Декабря 2017 года, 13:04

Сергей Дубовой на 37 месте в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России


РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТКомпания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг глав законодательных органов субъектов России за ноябрь 2017 года.

Лидерами медиарейтинга стали Алексей Шапошников (Москва), Фарид Мухаметшин (Татарстан) и Владимир Константинов (Крым). Сергей Дубовой занял 37 место, поднявшись вверх на 15 строчек.

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1.
Марина Ковтун на четвертом месте в медиарейтинге глав регионов по СЗФО
2.
Андрей Сысоев на пятом месте в медиарейтинге первых лиц столиц субъектов СЗФО
3.
Марина Ковтун на 35 месте в медиарейтинге глав регионов в сфере ЖКХ
4.
Игорь Чернышенко на 43 месте в медиарейтинге сенаторов Совфеда
5.
Сергей Дубовой на 52 месте в рейтинге глав заксобраний
 
 
 
 
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