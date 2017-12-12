Большинство россиян считает, что Конституция соблюдается недостаточно

12 Декабря 2017 года, 13:39

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, приуроченного ко Дню Конституции России.

Большинство опрошенных россиян (61%) оценивают Конституцию (принята 12 декабря 1993 года) в целом как отвечающую нуждам народа (79% среди 18-24-летних, 60% среди 60-летних и старше), не согласны с этим 28%.

По мнению пятой части респондентов (20%), российские власти соблюдают Конституцию полностью (30% среди сторонников «Единой России»), по словам двух третей (64%) – лишь отчасти.

Каждый второй (52%) считает необходимым внести в текст Основного Закона коррективы (64% среди опрошенных с плохим материальным положением). К наиболее острым вопросам, требующим, по мнению граждан, отражения в Конституции, относятся зарплаты (минимальный размер оплаты труда и др.) и пенсии, бесплатное здравоохранение и образование.

«Россияне испытывают к отечественной Конституции определенное уважение и считают этот документ весьма влиятельным. Ведь никто не предлагал бы поправки в Конституцию, если бы думал, что она не имеет силы. Поправки касаются всё тех же проблем, о которых россияне говорят регулярно (как показывают другие наши исследования): уровня жизни, образования, здравоохранения (причем опять-таки с упором на финансовый вопрос)», – комментирует аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.