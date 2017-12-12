Разрешение на посещение пограничной зоны теперь можно получить быстрее

12 Декабря 2017 года, 13:54

РОССИЯ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – С 1 января 2018 года вступают в законную силу приказы ФСБ России о правилах пограничного режима и регламентах выдачи пропусков для посещения пограничной зоны, а также разрешений для ведения там хозяйственной и промысловой, и проведения массовых мероприятий.

Так, с 1 января 2018 года выдача пропусков в пограничную зону гражданину России будет осуществляться не позднее 15 рабочих дней, а иностранному гражданину – 30 рабочих дней со дня регистрации заявления (ходатайства) о предоставлении услуги и прилагаемых к нему документов.