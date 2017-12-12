В Мурманской области задержали партию свинины «из будущего»

12 Декабря 2017 года, 14:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области выявлена партия мороженной мясопродукции без ветеринарных документов. В частности, была обнаружена партия свиных ног без маркировки даты выработки, но со стикером, где указана дата выработки 17 декабря 2017 года. Также была выявлена партия свиных лопаток без маркировки, но со стикером, где указана дата выработки – 10 декабря 2017 года.

«Подтвердить происхождение, качество и безопасность данных партий не представляется возможным», - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Комитет по ветеринарии Мурманской области обеспечил изолированное хранение продукции до принятия решения о дальнейшем использовании.