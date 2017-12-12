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Сари
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12 Декабря 2017 года, 15:35

Суд отказал экс-министру природы Мурманской области в «удобном» увольнении


МУРМАНСК/ 12 декабря/ БИ-ПОРТ – Суд не позволил бывшему министру природных ресурсов и экологии Мурманской области Эльвире Макаровой уволиться по собственному желанию. Именно это она требовала от своего бывшего работодателя – губернатора Марины Ковтун - отменить постановление об увольнении себя с должности министра в связи с утратой доверия и вернуть прежнюю формулировку – увольнение по собственному желанию.

Как ранее сообщал «Би-порт», Макарова была уволена с государственной службы после скандала с выделением земель лесного фонда под строительство частных домов. Изначально она была освобождена от должности по собственному желанию. Однако после указания прокуратуры на коррупционную статью, было подписано другое постановление об увольнении в связи с утратой доверия.

В суд бывшая чиновница пошла в гражданском порядке. В случае положительного решения она могла бы на законных основаниях претендовать на все выплаты, причитающиеся увольняющимся с государственной службы высоким чинам. Но сегодняшним решением Октябрьского районного суда Мурманска в иске Эльвире Макаровой было отказано, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Решение суда не вступило в законную силу.

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